Медики: Коронавирус неожиданным образом убивает клетки сердца
Сообщения о внезапной сердечной смерти, связанной с COVID-19, циркулировали с первых дней пандемии. Причину долго описывали как миокардит, воспаление сердечной мышцы, которое может быть результатом вирусных инфекций. Тем не менее, ряд вскрытий, проведенных с жертвами респираторного заболевания, показали, что новый коронавирус не вызывает типичную ожидаемую форму миокардита и вместо этого вызывает необычную картину гибели клеток сердца.
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Миокардит - это воспаление, вызванное вирусной инфекцией, которая может привести к аномальной частоте сердечных сокращений и снижению насосной способности; в худшем случае у пациента может возникнуть сердечная недостаточность, которая может привести к летальному исходу. Предполагалось, что сердечные смерти у жертв COVID-19 были результатом миокардита, но новое исследование Центра медицинских наук Университета штата Луизиана говорит о том, что может происходить что-то еще.
В письме об исследовании циркуляции описаны результаты вскрытия трупов людей, умерших от COVID-19, в которых сообщается, что “отдельные клетки“ в сердечной мышце испытали “уникальный паттерн клеточной гибели“, который привел к сердечным нарушениям. Это отличается от ожидаемого воспаления, которое отмечает миокардит, что исследователи называют “удивительным“.
Вирус SARS-CoV-2, ответственный за COVID-19, не был обнаружен в клетках сердечной мышцы пациентов, но у них действительно были “сильно увеличенные правые желудочки“. Причины этого необычного открытия пока не известны, но могут быть из-за чрезвычайной нагрузки на сердце, вызванной новой болезнью атипичной пневмонии, а также иммунного ответа, известного как цитокиновый шторм и, возможно, воспаление эндотелия (слизистой оболочки) мелких кровеносных сосудов.
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Медицинский факультет медицинского факультета Нового Орлеана, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук Ричард Вандер Хайде объяснил:
“Мы определили основные грубые и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что типичный миокардит присутствует при тяжелой инфекции SARS-CoV-2. В то время как механизм сердечного повреждения в COVID-19 неизвестен, мы предлагаем несколько теорий, которые требуют дальнейшего изучения, которое приведет к большему пониманию и потенциальным вмешательствам лечения“.
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус поражает нервную систему и мозг.
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