Драндулет на ядерном синтезе своими руками: Эксперименты
Что можно сделать из двух велосипедов и солнечных батарей?
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Блогер из Temnaya FAZA продолжил эксперименты по созданию транспорта на солнечных батареях. На этот раз он решил использовать дополнительно батарею, а конструкцию транспорта переделал полностью, максимально облегчив его.
Детали для транспорта он использовал от двух старых велосипедов, а остальное нашел на свалке. Что получилось - смотри в видео.
Напомним, ранее блогеры создали плазменный бластер своими руками.
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