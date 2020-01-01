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Драндулет на ядерном синтезе своими руками: Эксперименты

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Что можно сделать из двух велосипедов и солнечных батарей?

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Блогер из Temnaya FAZA продолжил эксперименты по созданию транспорта на солнечных батареях. На этот раз он решил использовать дополнительно батарею, а конструкцию транспорта переделал полностью, максимально облегчив его.

Детали для транспорта он использовал от двух старых велосипедов, а остальное нашел на свалке. Что получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры создали плазменный бластер своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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