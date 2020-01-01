Microsoft поменяет стратегию обновлений Windows

Теперь крупные обновления будут выходить раз в год.

Стратегия обновления функций Microsoft Windows 10 довольно проста, поскольку компания обычно выпускает два пакета улучшений в год. Эти обновления выпускаются весной и осенью на основе графика, который получил небольшие изменения, но который оставался в основном неизменным на протяжении многих лет:

Весеннее обновление - RTM в марте, публичный выпуск в апреле или мае

Осеннее обновление - RTM в сентябре, публичный выпуск в октябре или ноябре

Хотя изначально Microsoft пыталась запускать два основных обновления функций каждый год, эта идея в конечном итоге оказалась рискованной игрой, просто потому, что у компании не было достаточно времени, чтобы тщательно протестировать все улучшения, прежде чем передавать их пользователям.

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И эта борьба привела к отправке обновлений функций с более или менее критическими проблемами - лучшим примером здесь является обновление октября 2018 года, которое получило исправление с ошибкой, которая удаляла файлы некоторых пользователей, хранящиеся в библиотеках.

Было совершенно очевидно, что развертывание двух основных обновлений функций каждый год было не самой лучшей идеей не только для Microsoft, но и для пользователей, поэтому в прошлом году софтверный гигант перешел на другой подход. Осеннее обновление было преобразовано в меньший пакет, похожий на пакет обновления, в котором исправлены только ошибки и другие улучшения.

По сути, осеннее обновление стало выпуском, улучшающим опыт весеннего обновления.

Но в следующем году ситуация снова изменится, когда от Microsoft ожидается выпуск Windows 10X. После официального запуска, запланированного на весну, Microsoft хочет перейти на одну стратегию обновления в год и для полной версии Windows 10.

Другими словами, то, как Microsoft планирует обновить Windows 10 и Windows 10X, будет примерно таким:

Весеннее обновление становится обновлением функций для Windows 10X

Осеннее обновление становится основным обновлением для Windows 10

Никаких других небольших обновлений, никаких других выпусков, подобных пакетам обновлений, только одно серьезное обновление, которое Microsoft тщательно протестирует перед отправкой и которое должно работать без сбоев просто потому, что у компании теперь достаточно времени для решения любых потенциальных проблем.

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На первый взгляд, это опять-таки подход, который имеет смысл для пользователей, хотя в долгосрочной перспективе существует вероятность того, что многие могут не согласиться с необходимостью ждать до 12 месяцев для обновления новой функции.

С другой стороны, это то, для чего на самом деле предназначена программа Windows Insider. Те, кто хочет опробовать новые функции заранее и помочь сформировать будущее Windows, могут присоединиться к программе тестирования, а все остальные могут просто придерживаться производственной сборки Windows 10.

В конце концов, все выигрывают от этого нового подхода, особенно потому, что в конечном итоге у Microsoft появилась возможность сосредоточить усилия на повышении стабильности и надежности для каждого обновления функции Windows 10.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показала новое меню Пуск на Windows 10.