Microsoft поменяет стратегию обновлений Windows
Стратегия обновления функций Microsoft Windows 10 довольно проста, поскольку компания обычно выпускает два пакета улучшений в год. Эти обновления выпускаются весной и осенью на основе графика, который получил небольшие изменения, но который оставался в основном неизменным на протяжении многих лет:
- Весеннее обновление - RTM в марте, публичный выпуск в апреле или мае
- Осеннее обновление - RTM в сентябре, публичный выпуск в октябре или ноябре
Хотя изначально Microsoft пыталась запускать два основных обновления функций каждый год, эта идея в конечном итоге оказалась рискованной игрой, просто потому, что у компании не было достаточно времени, чтобы тщательно протестировать все улучшения, прежде чем передавать их пользователям.
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И эта борьба привела к отправке обновлений функций с более или менее критическими проблемами - лучшим примером здесь является обновление октября 2018 года, которое получило исправление с ошибкой, которая удаляла файлы некоторых пользователей, хранящиеся в библиотеках.
Было совершенно очевидно, что развертывание двух основных обновлений функций каждый год было не самой лучшей идеей не только для Microsoft, но и для пользователей, поэтому в прошлом году софтверный гигант перешел на другой подход. Осеннее обновление было преобразовано в меньший пакет, похожий на пакет обновления, в котором исправлены только ошибки и другие улучшения.
По сути, осеннее обновление стало выпуском, улучшающим опыт весеннего обновления.
Но в следующем году ситуация снова изменится, когда от Microsoft ожидается выпуск Windows 10X. После официального запуска, запланированного на весну, Microsoft хочет перейти на одну стратегию обновления в год и для полной версии Windows 10.
Другими словами, то, как Microsoft планирует обновить Windows 10 и Windows 10X, будет примерно таким:
- Весеннее обновление становится обновлением функций для Windows 10X
- Осеннее обновление становится основным обновлением для Windows 10
Никаких других небольших обновлений, никаких других выпусков, подобных пакетам обновлений, только одно серьезное обновление, которое Microsoft тщательно протестирует перед отправкой и которое должно работать без сбоев просто потому, что у компании теперь достаточно времени для решения любых потенциальных проблем.
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На первый взгляд, это опять-таки подход, который имеет смысл для пользователей, хотя в долгосрочной перспективе существует вероятность того, что многие могут не согласиться с необходимостью ждать до 12 месяцев для обновления новой функции.
С другой стороны, это то, для чего на самом деле предназначена программа Windows Insider. Те, кто хочет опробовать новые функции заранее и помочь сформировать будущее Windows, могут присоединиться к программе тестирования, а все остальные могут просто придерживаться производственной сборки Windows 10.
В конце концов, все выигрывают от этого нового подхода, особенно потому, что в конечном итоге у Microsoft появилась возможность сосредоточить усилия на повышении стабильности и надежности для каждого обновления функции Windows 10.
Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показала новое меню Пуск на Windows 10.
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