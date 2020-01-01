Джойстики космического корабля Аполлон-11 продали с аукциона

NASA пыталось вернуть джойстики, но безуспешно.

Три джойстика, которыми раньше управляли исторические космические корабли на Луну, были проданы за более чем 780 000 долларов - несмотря на то, что NASA стремилось вернуть их.

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На аукционе Жюльена в Беверли-Хиллз, спустя 51 год после первой посадки на Луну, были предложены два джойстика для управления вращением и ручной переводчик из командного модуля Apollo 11. Артефакты были среди небольшой коллекции памятных вещей NASA, в которой также был показан почти полный скафандр, надетый в фильме Стэнли Кубрика 1968 года 2001: Космическая одиссея (костюм был продан за 370 000 долларов).

"Это событие объединяет как вымышленное представление о нашем (тогда) будущем, так и историческую коллекцию некоторых из наиболее важных предметов, используемых в исследовании космоса, включая фактическую ручку управления пилота, использованную Нилом Армстронгом во время полета Аполлона-11 на Луну", - говорилось в описании лотов.

Рукоятка управления вращением, установленная рядом с правой рукой командира миссии Аполлон-11 Нила Армстронга, первого космонавта, вышедшего на Луну, превысила три лота по 370 000 долларов. Аналогичный пульт управления, который был расположен справа от пилота лунного модуля Базза Олдрина, продан за 256 000 долларов. Оба были использованы для корректировки крена, тангажа и рыскания командного модуля.

Ручки управления Julien’s Auctions

Рукоятка с Т-образной рукояткой, используемая как Армстронгом, так и пилотом командного модуля Майклом Коллинзом, расположенная слева от левого дивана Колумбии, продана за 156 250 долларов. Палка использовалась при стыковке космического корабля с лунным модулем Eagle после ухода Земли на Луну. Та же ручка, если повернуть ее против часовой стрелки, также использовалась бы Армстронгом для отмены миссии, если бы команда столкнулась со значительной проблемой во время запуска.

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Два неизвестных покупателя выиграли три лота, причем один и тот же покупатель купил контроллеры вращения и перевода, которые были рядом с креслом Армстронга.

Все три контроллера были сняты с командного модуля через два месяца после приземления для вручения астронавтам, но, как сообщается, экипаж отказался от подарков. Вместо этого ручки - установленные на изготовленную на заказ деревянную табличку с вышитым лого миссии Apollo 11 и ярко-желтой биркой с деталями NASA - хранились в офисном сейфе в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне более 15 лет.

Ручки управления Julien’s Auctions

Билл Уипки, тогдашний глава механического цеха центра, заново нашел ручки, готовясь уйти из NASA.

"По словам бывшего сотрудника NASA, который управлял сейфом, до выхода на пенсию в 1985 году он спросил своего начальника, что делать с контроллерами, и ему было приказано выбросить их; однако вместо этого он взял три контроллера домой", - говорилось в заявлении NASA.

Национальный музей авиации и космонавтики выставил командный модуль Аполлон-11 с момента его получения от НАСА в 1971 году. По словам генерального инспектора, сотрудники штаб-квартиры NASA в Вашингтоне, округ Колумбия, настаивали на возвращении ручных контроллеров.

Напомним, ранее сообщалось, что из снимков лунной миссии Аполлон создали фильм.