Создан первый в мире не режущийся материал

Материал мешает резать его.

Исследователи из Университета Дарема в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии утверждают, что они разработали первый в мире изготовленный не режущийся материал, который всего 15 процентов плотнее стали, что, по их словам, могло бы обеспечить неразрушимые велосипедные замки и легкую броню.

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Материал, называемый Proteus, использует керамические сферы в ячеистой алюминиевой структуре, чтобы мешать угловым шлифовальным машинам, сверлам и т.п., создавая разрушительные вибрации, которые притупляют любые режущие инструменты, используемые против него. Исследователи черпали вдохновение в жесткой клеточной кожуре грейпфрута и прочных, устойчивых к разрушению раковинах арагонита моллюсков, создавая дизайн Proteus.

Угловая шлифовальная машина или буровое долото прорежут внешний слой пластины Proteus, но как только он достигнет встроенных керамических сфер, начинается вибрация, которая притупляют острые края инструмента, а затем мелкие частицы керамической пыли начинают заполнять промежутки в матрично-подобной структуре металла. Это приводит к тому, что оно становится еще тяжелее, чем быстрее вы шлифуете или сверлите “из-за межатомных сил между керамическими зернами“, и “сила и энергия диска или сверла поворачиваются обратно на себя, и они ослабляются и разрушаются от собственной атаки“.

Материал одинаково эффективен против водоструйных резаков высокого давления - не так много воров-велосипедистов таскают их вокруг - так как сферическая форма керамических кусков имеет тенденцию расширять водную струю, значительно замедляя ее скорость резания.

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“По сути, разрезать наш материал - это все равно, что разрезать желе, наполненное самородками“, - сказал ведущий автор Стефан Шинишевский, доцент кафедры прикладной механики, в инженерном отделе Дарема. “Если вы попали в желе, вы попали в самородки, и материал будет вибрировать таким образом, что он разрушит режущий диск или сверло“.

“Керамика, встроенная в этот гибкий материал, также состоит из очень мелких частиц, которые при жесткой резке и сопротивлении угловому шлифовальному устройству или сверлу при резке работают так же, как мешки с песком сопротивляются и останавливают пулю на высокой скорости. Этот материал может иметь множество полезных и интересных приложений в индустрии безопасности. На самом деле, мы не знаем ни о каком другом изготовленном не режущем материале, существующем на данный момент“.

Помимо велосипедных замков и легкой брони, команда чувствует, что у Proteus есть потенциал в защитном снаряжении для людей, использующих режущие инструменты. В настоящее время патент находится на рассмотрении, и исследовательская группа ищет партнеров для производителей, чтобы вывести его на рынок.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports. Посмотрите на попытку атаки угловых шлифовальных машин в видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали новый материал в 10 раз прочнее стали.