SpaceX успешно запустила первый южнокорейский военный спутник

Ракета Falcon 9 успешно вывела спутник на орбиту.

20 июля ракета SpaceX Falcon 9 запустила первый в Южной Корее военный спутник связи Anasis-2. Ракета взлетела с мыса Канаверал, штат Флорида,

Менее чем через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 приземлилась на корабле "Just Read the Instructions», расположенном в Атлантическом океане в 50 км к востоку от места запуска.

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Полезный груз отделился и развернулся примерно через 32 минуты после старта.

Спутник связи Anasis-2 будет работать на геостационарной орбите Земли.

Это был 12-й запуск SpaceX в этом году, 90-й полет Falcon 9 и 57-я посадка первой ступени ракеты. Ракета-носитель, использованный в этой миссии, ранее был запущен в мае, когда он запустил Crew Dragon на Международную космическую станцию ​​с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дугом Херли на борту.

Заказчиком SpaceX для этого запуска был Lockheed Martin от имени правительства Южной Кореи. Спутник Anasis-2 был изготовлен во Франции компанией Airbus Defense and Space в рамках компенсированного обязательства, связанного с продажей американских истребителей F-35 в Южную Корею в 2014 году за 7 миллиардов долларов США. Согласно условиям сделки, производитель F-35 Lockheed Martin согласилась приобрести телекоммуникационный спутник для Южной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX выпустила первое руководство для пользователей ракеты Starship.