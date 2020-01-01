1000 литров колы против Ментоса: Эксперименты

Эпичный эксперимент лишь подтверждает факт - кола пенится, если в нее кинуть Ментос.

Блогеры из Mamix? решили провести большой эксперимент, проверив, влияет ли количество колы и Ментоса на финальный результат. Для этого они купили целый грузовик с колой и бочку ментоса.

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Оказалось, все работает точно так же, как и с обычной бутылкой колы и упаковкой мятных конфет. Только пены побольше.

Для начала они использовали пластиковую бочку, но ее немного разорвало от давления. Тогда в дело пошла металлическая, крепкая цистерна. Результат просто эпический.

Напомним, ранее блогеры сделали 1000 фонтанов из Колы и Ментоса.