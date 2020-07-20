GitHub построил вечное хранилище данных

Данные будут храниться не менее 1000 лет.

Программисты знают, что большая часть кода с открытым исходным кодом хранится на GitHub. Учитывая, сколько человек работает с программным обеспечением с открытым исходным кодом, напрямую или иным образом, репозитории GitHub в значительной степени хранят большую часть цифровой инфраструктуры и истории нашей современной культуры. Вот почему GitHub взял на себя задачу сохранить эти данные, спрятав "слепок" всего своего архива за полярным кругом, где будет храниться в течение тысячи лет.

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Нет, GitHub не просто вырыл глубокую яму на Северном полюсе, чтобы закопать DVD или, что еще хуже, магнитные жесткие диски, хотя и близко подошел к этому географическому положению. Чтобы сохранить открытый исходный код в течение сотен лет, GitHub выбрал угольную шахту, выведенную из эксплуатации, на Шпицбергене, Норвегия, где была построена камера под метрами вечной мерзлоты.

К счастью, GitHub также выбрал более разумный носитель для хранения этих репозиториев. Архивируя все активные общедоступные репозитории, GitHub смог собрать данные репозитория на 21 ТБ, которые затем были сохранены на 186 барабанах цифрового светочувствительного архивного piqiFilm. Затем они были упакованы в коробки и вывезены в Норвегию, где теперь находятся в контейнерах, готовых к хранению в течение 1000 лет.

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GitHub, вероятно, хотел бы быть там, чтобы задокументировать весь путь, но мир переживает пандемию коронавируса. Когда сами архивы наконец-то могли быть отправлены в Норвегию, им пришлось вместо этого разрешить местным партнерам решать вопросы. В июле 2020 года снимок GitHub от 2 февраля 2020 года был благополучно размещен в Хранилище Арктического кода.

Пока путешествие архивных "слепков" на этом закончилось, программа GitHub Archive все еще в самом разгаре. В частности, по состоянию на 13 апреля этого года Интернет-архив по-прежнему создает собственный полный архив общедоступных репозиториев, который уже производит 55 ТБ данных. В отличие от архива, хранящегося в холодном хранилище, интернет-архив стремится сделать весь этот архив доступным для клонирования в конце этого месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook переедет на Полярный круг.