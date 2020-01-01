ОАЭ запустили зонд к Марсу

Миссия под названием "Надежда" - первая попытка арабского региона выйти на межпланетный рубеж.

"Надежда" была запущена из японского космического центра Tanegashima при помощи ракеты H-IIA Mitsubishi Heavy Industries в воскресенье (19 июля). Космический корабль отделился от ракеты примерно через час после старта, и предполагалось, что его солнечные батареи будут использованы для обеспечения семимесячного рейса на Марс.

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"Годы усердной работы и самоотдачи окупились, - сказал посол Юсеф Аль-Отайба вскоре после запуска. "Это огромное достижение, но это только начало".

"Трудно подобрать слова, но, честно говоря, наблюдая за этим взлетом, зная, как это тяжело, зная, насколько это было сложно, наблюдая за этим успехом, я почувствовал огромную гордость", - сказал Аль-Отайба. "Я думаю, что каждый эмират на планете должен гордиться тем, что его стране удалось достичь сегодня".

Первоначально запуск был запланирован на 14 июля, но несколько раз откладывался из-за плохих погодных условий на стартовой площадке.

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Миссия "Надежда" стоимостью 200 миллионов долларов, также называемая "Миссия Эмирейтс-Марс", является первым шагом ОАЭ в межпланетных исследованиях, и ее запуск был приурочен к 50-летию страны. В частности, планировщики миссий хотели создать проект, который положил бы начало технологическому и научному секторам страны, поскольку страна ищет экономическую модель, которая могла бы поддерживать ее за пределами ее нефтяного богатства.

Таким образом, нация нацелилась на орбиту Марса и оговорила, что миссия должна предоставить ценные научные данные. Для страны, в которой практически нет специалистов по планетарной науке, это было сложной задачей.

Ученые миссии консультировались с учеными со всего мира и пришли к выводу, что реальным способом достижения цели является разработка зонда, который собирал бы всеобъемлющие данные об атмосфере Марса во всей ее сложности.

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Атмосфера Марса была неизменной в течение многих веков, и в настоящее время в ней преобладает углекислый газ, но когда-то она была намного лучше и удерживала воду планеты на месте, и ученые хотят знать, как произошли эти изменения.

Чтобы ответить на эти вопросы, "Надежда" оснащена тремя различными приборами, сканером и двумя спектрометрами. Первый предоставит подробные изображения поверхности планеты, в то время как все три будут собирать данные, которые позволяют ученым отслеживать, какие вещества находятся в атмосфере Марса.

Теперь, когда космический корабль размером с внедорожник уже в пути, у "Надежды" впереди еще долгий путь - фактически 500 миллионов километров. Космический корабль проведет семь месяцев в глубоком космосе, прежде чем попасть на орбиту вокруг Красной планеты. С этого момента "Надежда" проведет полный марсианский год, или почти два земных года, вращаясь вокруг Марса и изучая его атмосферу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах выбрали первых астронавтов.