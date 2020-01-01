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Переборщивший с кремом Цукерберг стал героем Сети

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В интернете основателя Facebook сравнили с рептилоидом.
Переборщивший с кремом Цукерберг стал героем Сети
twitter.com

На новых фотографиях, которые опубликовали очевидцы, Марк Цукерберг катается на доске для серфинга на Гавайях, а на его лице слишком много белого солнцезащитного крема.

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36-летний миллиардер, которого недавно обвинили в колонизации острова Кауаи, был пойман в момент, когда его охрана следовала за ним на лодке в субботу, согласно фотографиям Mega Agency.

На снимках показано, что Цукерберг обуздал доску Efoil за 12 000 долларов, что позволяет серфить не сильно напрягаясь и не надеясь на волны. 

Эти фото удивили Сеть, что заставило остряков сравнить основателя Facebook с мимом, джокером или роботом. 

Ранее в этом месяце уроженка Гавайских островов Миа Бриер начал кампанию, чтобы удержать Цукерберга от скупки земли на острове, назвав его “жадным“ за то, что он подал в суд на местных жителей, которые владеют недвижимостью, близкой к его огромному имуществу в 100 миллионов долларов.

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“Марк Цукерберг - шестой самый богатый человек в мире ... и он судится с коренными гавайцами в Кауаи за их землю, чтобы он мог построить особняк“, - написала она в петиции change.org.

Напомним, ранее Цукерберга сравнили с роботом после выступления в сенате.

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Теги: Цукерберг, Гавайи, серфинг, фото
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