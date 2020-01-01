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Vivo запатентовал вращающийся экран смартфона

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Часть патента на телефон
Часть патента на телефон
gizchina.com

Что касается патентов, это один из самых диковинных. Vivo запатентовал очень уникальный дизайн для смартфона. У него есть часть дисплея, вращающаяся внизу. Дизайн может позволить пользователям получать доступ к таким функциям, как набор текста с клавиатуры, и рисовать на ней, когда она повернута в другую сторону.

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Vivo запатентовала дизайн 10 марта в Управлении интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Патент был выдан и опубликован сегодня (17 июля 2020 года), раскрывая дизайн во всей его красе.

Устройство имеет всю обычную эстетику смартфона в 2020 году. Но вращающийся модуль - это что-то довольно странное. Кроме того, практические последствия такого дизайна все еще остаются предметом обсуждения.

Говоря о модуле, основной и задний вид патента показывает вырез в нижней части устройства. Это означает, что вращающийся модуль с помощью двигателя или ползунка будет вращать дисплей.

Патент на телефон
Патент на телефон
gizchina.com

Кроме того, на схеме также показано движение модуля по часовой стрелке. Однако мы не уверены, поддерживает ли он движение в обоих направлениях. Кроме того, нет подробных сведений о том, будут ли дисплеи на обеих сторонах вращающегося модуля.

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Изображение варианта использования раскрывает интересные детали. Один из них имеет клавиатуру, активированную в задней части, а другое изображение показывает, что на нем можно делать заметки с цифрами, написанными поверх части дисплея.

На задней панели находится трехкамерная камера с вертикальной полосой, которая может быть светодиодной вспышкой или любым другим датчиком. Есть кнопка питания справа и вверх-вниз кнопки громкости слева.

Интересно, что в левом нижнем углу телефона рядом с вращающимся модулем находится круглая кнопка. Это может быть либо помощник, кнопка спуска камеры или кнопка для управления вращающимся модулем внизу. Внизу есть USB-C и решетки динамика.

При этом, с учетом того, что конструкции складных дисплеев развиваются и медленно появляются на рынках, идея Vivo о применении вращающегося модуля для поворота дисплеев интересна, если не сказать больше.

Тем не менее, как мы часто говорим, не все патенты видят свет, и давайте подождем и посмотрим, появится ли такой телефон вообще.

Напомним, ранее сообщалось, что Vivo построила в Китае умный завод.

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Теги: Vivo, патент, телефон
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