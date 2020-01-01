Vivo запатентовал вращающийся экран смартфона

Что касается патентов, это один из самых диковинных. Vivo запатентовал очень уникальный дизайн для смартфона. У него есть часть дисплея, вращающаяся внизу. Дизайн может позволить пользователям получать доступ к таким функциям, как набор текста с клавиатуры, и рисовать на ней, когда она повернута в другую сторону.

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Vivo запатентовала дизайн 10 марта в Управлении интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Патент был выдан и опубликован сегодня (17 июля 2020 года), раскрывая дизайн во всей его красе.

Устройство имеет всю обычную эстетику смартфона в 2020 году. Но вращающийся модуль - это что-то довольно странное. Кроме того, практические последствия такого дизайна все еще остаются предметом обсуждения.

Говоря о модуле, основной и задний вид патента показывает вырез в нижней части устройства. Это означает, что вращающийся модуль с помощью двигателя или ползунка будет вращать дисплей.

Патент на телефон gizchina.com

Кроме того, на схеме также показано движение модуля по часовой стрелке. Однако мы не уверены, поддерживает ли он движение в обоих направлениях. Кроме того, нет подробных сведений о том, будут ли дисплеи на обеих сторонах вращающегося модуля.

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Изображение варианта использования раскрывает интересные детали. Один из них имеет клавиатуру, активированную в задней части, а другое изображение показывает, что на нем можно делать заметки с цифрами, написанными поверх части дисплея.

На задней панели находится трехкамерная камера с вертикальной полосой, которая может быть светодиодной вспышкой или любым другим датчиком. Есть кнопка питания справа и вверх-вниз кнопки громкости слева.

Интересно, что в левом нижнем углу телефона рядом с вращающимся модулем находится круглая кнопка. Это может быть либо помощник, кнопка спуска камеры или кнопка для управления вращающимся модулем внизу. Внизу есть USB-C и решетки динамика.

При этом, с учетом того, что конструкции складных дисплеев развиваются и медленно появляются на рынках, идея Vivo о применении вращающегося модуля для поворота дисплеев интересна, если не сказать больше.

Тем не менее, как мы часто говорим, не все патенты видят свет, и давайте подождем и посмотрим, появится ли такой телефон вообще.

Напомним, ранее сообщалось, что Vivo построила в Китае умный завод.