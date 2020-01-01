Неубиваемый смартфон Caterpillar получит тепловизор

Смартфоны Caterpillar славятся своей надежностью.

Марка смартфонов Cat (Caterpillar) имеет в своей коллекции несколько надежных смартфонов, а еще один скоро представят. Его зовут Cat S62 Pro, и он уже указан на веб-сайте бренда, но пока доступны только пара тизеров.

Читай также: Xiaomi готовит "неубиваемый" безрамочный смартфон

Новое устройство будет иметь улучшенную тепловизионную камеру, одну обычную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Телефон имеет защиту IP68, подтвержденную сертификатами MIL-STD-810H.

Cat S62 Pro является продолжением Cat S61, которая принесла встроенную тепловизор FLIR. S62 Pro демонстрирует нам "следующее поколение" с "несколькими эксклюзивными усовершенствованиями, обеспечивающими еще больше тепловых деталей", чтобы помочь обнаружить и диагностировать влажность, тягу, утечку, горячую точку, короткое замыкание и блокировку повышенной температуры.

Cat S62 Pro catphones.com

Читай также: Motorola выпустила наборы для самостоятельного ремонта смартфонов

Телефон также рекламируется как "вершина инноваций, функционального дизайна и прочной долговечности", но мы получили мало подробностей о том, что это влечет за собой.

Мы не ожидаем каких-либо флагманских спецификаций внутри - учитывая, что у Cat S61 был Snapdragon 630, весьма вероятно, что у Cat S62 Pro будет Snapdragon 665 или Snapdragon 720/730. Предшественник в настоящее время оценивается в $815, поэтому мы ожидаем, что аналогичный ценник будет и для S62 Pro.

Напомним, ранее сообщалось, что Caterpillar выпустила защищенный смартфон с тепловизором.