Звезда Ведьмака самостоятельно собрал компьютер

Киношный Геральт решил впервые собрать ПК.

Поклонники наблюдали за битвами Генри Кавилла в ролях Супермена и Ведьмака, а теперь они увидели, как он собирает свой собственный игровой ПК.

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Британский актер Генри Кавилл приложил много усилий и сил к персонажу Геральта, выполняя все свои трюки во время съемок "Ведьмака" и играя грубого, но в конечном счете благородного персонажа. Хотя версия Netflix основана больше на романах Анджея Сапковского, чем на любимой RPG-серии CD Projekt Red, Кавилл был фанатом игр, сыграв в The Witcher 3 2015 года два с половиной раза, прежде чем сниматься в популярном сериале.

Теперь Генри Кавилл попробовал свои силы в создании игрового ПК, разместив видео сборки в Instagram. Зрители могут наблюдать за самим Белым Волком, поскольку он тщательно собирает каждую часть компьютера, заботится о том, чтобы установить процессор, и тратит много времени на чтение инструкций. В конце концов, он включает свой недавно законченный компьютер ... только чтобы понять, что он поставил одну деталь вверх ногами. К счастью, он все исправил и вскоре смог наслаждаться своим полностью собранным ПК.

Тем не менее, по крайней мере, теперь у него есть современная игровая установка, чтобы завершить прохождение The Witcher 3.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели игры Ведьмак выплатили компенсацию автору книг.