Война с Huawei: США хотят ввести запрет на выдачу виз китайцам

В первую очередь это коснется сотрудников компаний, которые попали под санкции.

Правительство США планирует ввести ограничения на выдачу виз сотрудникам Huawei и других китайских компаний, основанных на технологиях. Об этом стало известно спустя некоторое время после того, как Великобритания запретила Huawei свою инфраструктуру 5G и усиливает давление, с которым сталкивается китайский технический гигант.

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Майк Помпео, государственный секретарь США, заявил, что его департамент будет нацелен на сотрудников Huawei и других китайских фирм, которые, как утверждают официальные лица, несут ответственность за нарушения прав человека в своей стране и за рубежом. Утверждения являются довольно серьезными и, вероятно, под влиянием его негативной позиции против правительства Китая.

Госсекретарь сказал журналистам, что "Великобритания присоединяется к Соединенным Штатам, и теперь многие другие демократии становятся нациями, свободными от ненадежных поставщиков 5G. У Соединенных Штатов сегодня есть собственное объявление для Huawei. Госдепартамент введет ограничения на выдачу виз некоторым работникам китайских технологических компаний, таких как Huawei, которые оказывают материальную поддержку режимам, которые нарушают права человека и нарушают права человека во всем мире".

Примечательно, что это заявление поступило через день после того, как президент США Дональд Трамп подписал Акт об автономии Гонконга и распоряжение, отменяющее преференциальный торговый статус города. Это следует после того, что Помпео считает подрывом независимости Гонконга Китаем, что оправдывало этот политический ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что США официально запретили Huawei и ZTE.