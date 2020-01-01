Nokia нашла простой способ превратить вышки 4G в 5G

Достаточно обновить программу.

Поскольку сети 5G продолжают распространяться по всему миру - быстрее, чем предсказывали некоторые, но медленнее, чем другие могли бы предпочесть, - физическое обновление существующих башен 4G оказалось существенным узким местом, приводящим к огромным расходам, разрешению споров и нехватке специалистов. Сегодня Nokia выпустила альтернативу, которая поможет операторам быстро преобразовать инфраструктуру 4G в 5G: обновление программного обеспечения, которое может преобразовать 5 миллионов существующих радиостанций 4G в 5G без необходимости смены вышек.

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По сообщению компании, обновление программного обеспечения уже доступно для примерно 1 миллиона радиостанций 4G, а к концу 2020 года оно увеличится до 3,1 миллиона, а затем к 2021 году - более 5 миллионов - это большие цифры, которые должны обеспечить развертывание 5G в масштабах страны. Чтобы представить эти цифры в перспективе, Китай ожидает, что к концу года 600 000 базовых станций 5G охватят большинство крупных городов на его огромной территории, поэтому физически более мелкие страны могут предлагать 5G с гораздо меньшим количеством радиостанций. По оценкам Nokia, экономия операторов от обновления программного обеспечения составит десятки миллиардов евро в сочетании с сокращением времени на "немедленное" и "плавное" развертывание 5G, которое поможет предприятиям и потребителям сразу начать использовать 5G.

Но есть вполне очевидные проблемы с обновлением программного обеспечения: модернизированные радиостанции Nokia не получают волшебной поддержки новой частоты для самой быстрой передачи миллиметровых волн 5G в диапазоне 24–39 ГГц. Вместо этого их существующие радиочастоты 4G - например, 2,5 ГГц и ниже - будут переназначены для 5G, либо полностью, либо в режиме динамического совместного использования спектра (DSS) между 4G и 5G. Примечательно, что AT&T была одной из первых компаний, предложивших, что она включит 5G с помощью обновлений программного обеспечения башни, "когда оно будет готово".

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По словам Nokia, процесс реорганизации позволит использовать 5G там, где 4G уже существует, и повысить производительность 5G в областях с ранней выделенной инфраструктурой 5G. "Большинство" дуплексных радиоустройств с частотным разделением 4G, ранее купленных 359 существующими клиентами 4G, могут быть обновлены до 5G, что будет способствовать быстрому развитию инфраструктуры 5G в более низкой полосе. Кроме того, новое программное обеспечение будет поддерживать агрегирование несущих, позволяя устройствам 5G одновременно использовать две радиочастоты для более высоких скоростей - одна частота может быть чисто низкочастотной 5G, а другая может быть разделена между 4G и 5G с помощью DSS, но вместе они обгоняют 4G по скоростям.

Nokia не раскрывает стоимость обновления программного обеспечения, но заявляет, что оно "рентабельно" и предлагает выгодные условия для существующих клиентов, что снижает потребность в дорогостоящей разработке. Предполагая, что процесс обновления является столь же простым, как и было заявлено, в ближайшем будущем широкополосный 5G может начать развертываться для некоторых несущих и расширяться с другими, такими как T-Mobile, которые уже начали предлагать низкочастотную услугу 5G в нескольких городах США.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia готовит 500-долларовый смартфон с 5G.