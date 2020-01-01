Гидравлический пресс против зуба: Эксперименты
На такой эксперимент даже смотреть больно.
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Блогеры из crazy russian experiments проверили с помощью 100-тонного гидравлического пресса на прочность человеческий зуб.
Какую максимальную нагрузку он выдержит? Какой зуб окажется крепче - натуральный или искусственный?
Напомним, ранее блогеры испытали гидравлический пресс против алмаза.
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