Теперь iPhone может открывать машины: Вышло обновление iOs 13.6

Обновление iPhone и iPadOS доступно для скачивания.

Apple выпустила iOS 13.6 для iPhone и iPadOS 13.6 для iPad. Эти обновления привносят некоторые новые функции в iPhone и iPad.

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Обновление программного обеспечения iOS 13.6 поставляется с новой функцией "Автомобильный ключ", которая поддерживает цифровые автомобильные ключи. В настоящее время эта функция поддерживается только на BMW и только на некоторых моделях.

Обновление также включает новую категорию "Симптомы" в приложении "Здоровье", которая позволяет добавлять и отслеживать симптомы для здоровья.

В некоторых новостях также есть звук в сервисе Apple News + и изменения в автоматических загрузках, теперь есть новый переключатель, который позволяет легко выбирать нужные настройки для автоматических обновлений.

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Помимо вышеперечисленных функций, новые обновления программного обеспечения iOS 13.6 и iPadOS 13.6 также содержат ряд исправлений ошибок и улучшений производительности.

Оба обновления теперь доступны в виде беспроводного обновления, и вы можете установить их, выбрав "Настройки"> "Основные"> "Обновление программного обеспечения" на вашем устройстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в iOS 14 появится встроенный переводчик.