Samsung назвал дату появления 6G

Скорости будут до 1 Гб/с.

Samsung опубликовал информацию о своих планах расширения до 6G, с ожидаемой датой запуска 2028 года.

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В исследовательском документе под названием "6G - следующий опыт взаимодействия с гиперподключением для всех" Samsung заявил, что стремится достичь пиковой скорости передачи данных 1000 Гбит / с для своей сети 6G и пользовательских данных 1 Гбит / с.

Компания Samsung заявила, что благодаря таким возможностям подключения она сможет предоставлять клиентам новые услуги, такие как XR, мобильные голограммы и цифровые реплики.

По словам Samsung, XR означает сочетание VR, AR и смешанной реальности. Такой поток, однако, потребовал бы пропускную способность до 16K UHD - с пропускной способностью 0,9 Гбит / с.

Мобильные голограммы, которые будут трехмерными, будут представлять жесты и выражения лица через голографический дисплей. Это потребует значительных данных, для поддержки которых потребуется сеть с поддержкой 6G.

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Наконец, Samsung изложил концепцию цифровых копий. Это физические объекты, воспроизводимые в виртуальном мире с помощью ИИ, датчиков и коммуникационных технологий. Этот цифровой близнец будет исследовать и фактически взаимодействовать со своей виртуальной реальностью, а не просто сможет ее увидеть.

Все это звучит как научно-фантастический триллер или описание серии "Черного зеркала". Хотя это прогноз возможного будущего, вполне вероятно, что такие успехи произойдут в срок, поскольку мы видели невероятные скачки даже в одном только XXI веке. Однако, подобно тому, как 5G по-прежнему на стадии реализации, 6G, скорее всего, столкнется с аналогичной задержкой.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung уже создает связь следующего поколения - 6G.