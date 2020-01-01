Xiaomi представила Mi Smart Band 5: Известны цена и возможности

Смарт-браслет представили на презентации Ecosystem Product.

Глобальная версия Mi Smart Band 5 имеет значительные улучшения по сравнению со своим предшественником, Mi Smart Band 4. Новые функции включают в себя увеличенный дисплей, больше спортивных режимов, улучшенное измерение частоты пульса и многое другое.

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Смарт-браслет имеет 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей, который на 20% больше, чем у его предшественника. Есть несколько циферблатов на выбор, и то, что делает их лучше, это возможность настроить то, что будет отображаться на экране.

Фитнес-трекер теперь поддерживает 11 спортивных режимов, включая домашние тренировки, такие как езда на велосипеде в помещении, эллиптические упражнения, йога, тренажеры для гребли и прыжки со скакалкой.

Презентация Xiaomi xiaomi

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Xiaomi говорит, что Mi Smart Band 5 автоматически отслеживает ваши прыжки и отображает продолжительность, количество прыжков и общее количество сожженных калорий при использовании скакалки.

Xiaomi говорит, что датчик частоты сердечных сокращений PPG теперь на 50% точнее, чем у последнего поколения. Отслеживание сна также было улучшено, так как Mi Smart Band 5 поддерживает 24-часовое отслеживание сна, включая быстрый сон и дневной сон.

Презентация Xiaomi xiaomi

Другими особенностями умного браслета являются управление стрессом, глубокое дыхание и долгожданное отслеживание менструального цикла, которое отслеживает месячный цикл.

Презентация Xiaomi xiaomi

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Еще одной ключевой функцией, добавленной к устройству, является "дистанционное управление камерой", которое позволяет использовать Mi Smart Band 5 в качестве кнопки дистанционного затвора для камеры на вашем телефоне.

Презентация Xiaomi xiaomi

Срок службы батареи составляет 14 дней, и есть новое магнитное зарядное устройство, которое не требует, чтобы вы снимали ремешок перед зарядкой.

Презентация Xiaomi xiaomi

Mi Smart Band 5 будет продаваться за € 39,99, а его ремешки доступны в шести цветах.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит смарт-браслет с цветным экраном.