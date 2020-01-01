Робот, который едет в любую сторону: Эксперименты

Как сделать всенаправленные колеса в домашних условиях.

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Блогер AlexGyver сделал робота на колесах, который может ехать в любую сторону. Для этого он использовал колеса, которые называются "шведское колесо" или "колесо Илона".

Этот тип колес был придуман в 1973 году и штука получилась революционная. На одном таком колесе уехать не получится, нужна хотя бы пара. А лучше - сразу четыре.

Напомним, ранее блогеры показали эксперимент с винтовкой и бруском.