Google представила большое обновление для Chrome

Версия браузера - 84.

На Android, Mac, Windows и Linux выходит новая версия браузера Google. В Chrome 84 реализовано несколько пользовательских изменений и новые возможности для веб-разработчиков.

После задержки из-за COVID-19 и нежелания оказывать негативное влияние на банковские, продовольственные, правительственные и другие важные сервисные сайты, маркировка файлов cookie SameSite будет постепенно повторно внедрена в версии 84. Эта безопасная обработка файлов cookie сторонних производителей по умолчанию ограничивает отслеживание и повышает конфиденциальность.

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Частые уведомления являются "одной из самых распространенных жалоб пользователей". Chrome 84 решает эту проблему, блокируя навязчивые уведомления и другие запросы на разрешение от сайтов, которые постоянно сообщают пользователям о включении. Основываясь на более тихом пользовательском интерфейсе уведомлений версии 80, цель состоит в том, чтобы отговорить пользователей от предоставления сайтам возможности показывать оповещения.

Google работает над снижением потребления ресурсов процессора и мощности в последние несколько выпусков. Chrome обнаружит, когда окно браузера закрыто другим, чтобы приостановить работу рисования пикселей, тем самым сохраняя ресурсы, когда страница не просматривается. Эта функция появится у некоторых пользователей в версии 84, и ожидается более широкий выпуск Chrome 85. Он основан на замораживании вкладокк Chrome, которые находились в фоновом режиме более пяти минут, за исключением воспроизведения аудио / видео.

После того как расширение изменит поисковую систему по умолчанию или страницу новой вкладки, Chrome подтвердит решение пользователям. Если это было сделано неправильно, будет возможность вернуться к предыдущим настройкам.

В Chrome 84 добавлена ​​поддержка API веб-OTP (одноразовый пароль), в котором браузер автоматически вводит код 2FA, отправленный через SMS, в ваше приложение сообщений по умолчанию. Браузер выдвинет панель для вас, чтобы "разрешить" код для автоматического заполнения. Это зависит от отдельных веб-сайтов для поддержки этой возможности.

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Google улучшил реализацию Chrome API веб-анимации. Это "большее соответствие спецификациям" означает, что браузер может очищать и удалять старые анимации для экономии памяти и повышения производительности.

Chrome теперь поддерживает операции компоновки, которые контролируют, как комбинируются эффекты, и предлагает множество новых хуков, которые включают сменные события. Кроме того, API теперь поддерживает обещания, которые позволяют упорядочивать анимацию и лучше контролировать взаимодействие анимации с другими функциями приложения.

В этом выпуске также представлен API-интерфейс Wake Lock, чтобы сайты могли запрашивать, чтобы ваш экран оставался активным, а устройство не блокировалось. Одним из примеров является посещение сайта с рецептами и желание остаться на нем.

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Chrome 84 предупредит пользователей MacOS, Windows, Linux и Chrome OS о загрузке EXE-файла, APK-файла или другого исполняемого файла через HTTP на странице HTTPS. Следующее предупреждение в конечном итоге появится, поскольку более поздние версии Chrome предотвращают небезопасную загрузку.

Прогрессивные веб-приложения теперь могут создавать ярлыки приложений на ПК и мобильных устройствах. Доступ к ним осуществляется с помощью щелчка правой кнопкой мыши на macOS и Windows, а долгое нажатие на Android вызывает меню общих действий.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые безопасные и опасные браузеры.