Google Карты покажут вас в дополненной реальности

Новая функция пока доступна не для всех телефонов.

В прошлом году в Google Картах появилась новая функция Live View, которая позволяет пользователям более уверенно передвигаться с помощью дополненной реальности. Google сейчас представила возможность использовать Live View для калибровки вашего местоположения в Картах на устройствах Android.

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Обычно довольно сложно определить местоположение в густой городской среде, в основном из-за плохой видимости и помех от зданий. Поскольку GPS часто "не хватает" в городских условиях, последнее решение Google использует камеру на вашем телефоне и данные Street View, чтобы определить ваше точное местоположение. Чтобы "Калибровать с помощью Live View", вам нужно будет нажать на синюю точку местоположения в Картах Google. Затем наведите камеру телефона на здания и дорожные знаки вокруг вас. После того, как вы закончите калибровку, синяя точка местоположения больше не будет прыгать. Однако важно отметить, что это будет работать только в тех местах, где доступен просмотр улиц.

Параметр "Калибровать с помощью Live View" теперь доступен на всех телефонах Android с поддержкой ARCore. Помимо того, что ваш телефон должен быть совместим с ARCore, на вашем телефоне должна быть установлена ​​последняя стабильная или бета-версия Карт Google.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google Картах появятся светофоры.