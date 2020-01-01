Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Google Карты покажут вас в дополненной реальности

Комментариев: 0
Новая функция пока доступна не для всех телефонов.
Ориентироваться в городе можно при помощи дополненной реальности
Ориентироваться в городе можно при помощи дополненной реальности
androidcentral.com

В прошлом году в Google Картах появилась новая функция Live View, которая позволяет пользователям более уверенно передвигаться с помощью дополненной реальности. Google сейчас представила возможность использовать Live View для калибровки вашего местоположения в Картах на устройствах Android.

Читай также: Google Карты научились искать популярные блюда в ресторанах

Обычно довольно сложно определить местоположение в густой городской среде, в основном из-за плохой видимости и помех от зданий. Поскольку GPS часто "не хватает" в городских условиях, последнее решение Google использует камеру на вашем телефоне и данные Street View, чтобы определить ваше точное местоположение. Чтобы "Калибровать с помощью Live View", вам нужно будет нажать на синюю точку местоположения в Картах Google. Затем наведите камеру телефона на здания и дорожные знаки вокруг вас. После того, как вы закончите калибровку, синяя точка местоположения больше не будет прыгать. Однако важно отметить, что это будет работать только в тех местах, где доступен просмотр улиц.

Параметр "Калибровать с помощью Live View" теперь доступен на всех телефонах Android с поддержкой ARCore. Помимо того, что ваш телефон должен быть совместим с ARCore, на вашем телефоне должна быть установлена ​​последняя стабильная или бета-версия Карт Google.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google Картах появятся светофоры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Google Карты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь