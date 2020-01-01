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В LG создали самый маленький Bluetooth-модуль

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Модуль размером с рисовое зерно.
Самый маленький модуль в мире
Самый маленький модуль в мире
etnews.com

LG Innotek разработал самый маленький в мире Bluetooth-модуль размером с рисовое зерно. Поскольку он имеет функцию Bluetooth, ожидается, что он будет полезен для беспроводных наушников, смарт-устройств и Интернета вещей (IoT).

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Модуль Bluetooth имеет ширину и длину 6 мм и 4 мм соответственно. Это на три четверти меньше японских модулей, которые были самыми маленькими модулями Bluetooth в мире ранее. Основанный на высокоинтегрированных технологиях, он включает около 20 компонентов, таких как коммуникационный чип, резистор и индуктор.

Хотя в настоящее время это самый маленький модуль в мире, его телекоммуникационные характеристики улучшены на 30% по сравнению с существующими модулями. В то время как современные модули могут испытывать отключение в соединении Bluetooth из-за стены или препятствия, новый Bluetooth-модуль LG Innotek может отправлять и получать данные без каких-либо проблем, даже если есть много препятствий.

Кроме того, модуль также применяется с собственной технологией LG Innotek, встроенной в антенну. Эта технология скрывает антенну Bluetooth внутри модуля и улучшает телекоммуникационные характеристики за счет увеличения площади антенны.

Напомним, ранее сообщалось, что IBM создала самый маленький компьютер в мире.

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Теги: LG Electronics, Bluetooth
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