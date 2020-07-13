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Обновление ломает смартфоны Xiaomi: Компания просит не устанавливать его

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Это касается обновления для бюджетного Mi A3.
Смартфоны Mi A3 просят не обновлять
Смартфоны Mi A3 просят не обновлять
androidpolice.com

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Xiaomi предупреждает владельцев Mi A3 не загружать глобальное обновление прошивки из-за "серьезной ошибки", которая не позволяет клиентам с двумя SIM-картами использовать оба слота. Предупреждение приходит после того, как у пользователя возникли проблемы с его OTA.

Вчера пользователь написал в Твиттере, что его телефон не может совершать или принимать звонки после установки пакета обновления на 1,4 ГБ. Из краткого фрагмента последовательности загрузки его устройства видно, что изображение может быть предназначено для телефонов A3. Также системный язык был изменен на испанский.

В своем предупреждении на форумах Mi Community компания просила пользователей следить за обновлением v11.0.3.0.QFQMXTC и не ставить его. Компания сейчас ищет пути для исправления.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi.

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Теги: Xiaomi, Mi A3, смартфон, обновление
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