Обновление ломает смартфоны Xiaomi: Компания просит не устанавливать его

Xiaomi предупреждает владельцев Mi A3 не загружать глобальное обновление прошивки из-за "серьезной ошибки", которая не позволяет клиентам с двумя SIM-картами использовать оба слота. Предупреждение приходит после того, как у пользователя возникли проблемы с его OTA.

Вчера пользователь написал в Твиттере, что его телефон не может совершать или принимать звонки после установки пакета обновления на 1,4 ГБ. Из краткого фрагмента последовательности загрузки его устройства видно, что изображение может быть предназначено для телефонов A3. Также системный язык был изменен на испанский.

@MiIndiaSupport help! This is really serious. Can't make or receive calls. @manukumarjain @s_anuj @geekyranjit @beebomco please see the above tweet! They gave some other regions update to #mia3 pic.twitter.com/YZkuPSJz7L