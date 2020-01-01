Дельфинов в океанариумах заменят роботы

Роботы, которые будут выглядеть как настоящие, обходятся дешевле, чем содержание животных.

Роботы-дельфины не будут отличаться от настоящих edgefx.com

Компания Edge Innovations создает робота-дельфина, который может быть запрограммирован и обладать искусственным интеллектом. Цель этой инициативы - переосмыслить развлекательный, образовательный и деловой потенциал индустрии морских животных. Роботы-дельфины - это гиперреальные существа, способные развлекать людей.

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Но не только дельфинов можно создавать подобным образом. Также в планах - большие белые акулы, морские драконы, дышащие огнем в ночном шоу. И все это безопасно даже при личном взаимодействии с существами мирового океана.

Это видео представляет собой трейлер 3-х индивидуальных пилотов аттракционов, созданных на этапе “проверки концепции“ для крупного проекта с несколькими животными, разрабатываемого для нового китайского аквариума.

Как показывают исследования, морские млекопитающие в неволе перестают быть популярными; и отлов, транспортировка и разведение морских животных стали более ограниченными. Индустрия морских парков как жизнеспособный бизнес стал более сложным, но аппетит аудитории к этому виду развлечений и образования остается постоянным.

Такие роботы предоставляет способ заново создать индустрию морских развлечений с устойчивым, безопасным и выгодным будущим. Выставочные центры включают в себя аквариумы, морские парки, тематические парки, шоу фонтанов, круизные линии, курортные отели, торговые центры, музеи и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что двуногого робота Digit научили носить коробки.