Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дельфинов в океанариумах заменят роботы

Комментариев: 0
Роботы, которые будут выглядеть как настоящие, обходятся дешевле, чем содержание животных.
Роботы-дельфины не будут отличаться от настоящих
Роботы-дельфины не будут отличаться от настоящих
edgefx.com

Компания Edge Innovations создает робота-дельфина, который может быть запрограммирован и обладать искусственным интеллектом. Цель этой инициативы - переосмыслить развлекательный, образовательный и деловой потенциал индустрии морских животных. Роботы-дельфины - это гиперреальные существа, способные развлекать людей.

Читай также: Интересный факт дня: проституток заменят роботы

Но не только дельфинов можно создавать подобным образом. Также в планах - большие белые акулы, морские драконы, дышащие огнем в ночном шоу. И все это безопасно даже при личном взаимодействии с существами мирового океана.

Это видео представляет собой трейлер 3-х индивидуальных пилотов аттракционов, созданных на этапе “проверки концепции“ для крупного проекта с несколькими животными, разрабатываемого для нового китайского аквариума.

Как показывают исследования, морские млекопитающие в неволе перестают быть популярными; и отлов, транспортировка и разведение морских животных стали более ограниченными. Индустрия морских парков как жизнеспособный бизнес стал более сложным, но аппетит аудитории к этому виду развлечений и образования остается постоянным.

Такие роботы предоставляет способ заново создать индустрию морских развлечений с устойчивым, безопасным и выгодным будущим. Выставочные центры включают в себя аквариумы, морские парки, тематические парки, шоу фонтанов, круизные линии, курортные отели, торговые центры, музеи и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что двуногого робота Digit научили носить коробки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: роботы, видео, дельфины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь