Honor анонсировала самую скоростную зарядку на 200 Вт

Такая зарядка будет использоваться для игровых ноутбуков.

Сегодня две компании, OPPO и VIVO, объявили о технологиях быстрой зарядки 125 Вт и 120 Вт соответственно. Таким образом, они официально увеличили возможность быстрой зарядки до трехзначного уровня. Но сегодня же Honor объявила, что скоро запустит новую технологию быстрой зарядки. Она будет использоваться для игровых ноутбуков с быстрым уровнем заряда 200 Вт.

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По словам блогера Weibo @Ark, в будущем игровой ноутбук Honor с кодовым названием FRD будет оснащен адаптером питания мощностью 200 Вт. Информация о конкретной сети показывает напряжение 20 В, ток 10 А, модель HW-200A00P00.

Однако мощность в 200 Вт не самая высокая в нише игровых ноутбуков. Есть даже модели мощностью до 230 Вт. Однако адаптер Honor 200W должен основываться на USB-C + PD. Таким образом, мы задаемся вопросом, может ли он уменьшить размер зарядного устройства до определенной степени. В конце концов, многие зарядные устройства для ноутбуков по-прежнему громоздки и совсем не портативны.

Honor проведет пресс-конференцию 16 июля. На мероприятии будет официально представлен ноутбук нового поколения, в том числе новый Honor MagicBook Pro на платформе AMD, а также первый игровой ноутбук Honor. Этот ноутбук будет поддерживать новое поколение быстрой зарядки 65 Вт. И мы предполагаем, что последний должен прийти с поддержкой 200 Вт. И, как утверждает компания, благодаря бывшему аксессуару ноутбук будет заряжать около 50% за 30 минут.

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Версия AMD Honor MagicBook появилась в базе данных 3DMark (номер платы KLVL-WXX9-PCB). Итак, мы можем узнать о многих возможностях будущего ноутбука. Есть две основные версии:

Один использует восьмиъядерный 16-поточный процессор Ryzen 7 4800H, 16 ГБ памяти DDR4-2666 МГц и твердотельный диск Samsung PM981a 1 ТБ NVMe;

Второе оснащен шестигранным 12-поточным процессором Ryzen 5 4600H, 8 ГБ памяти DDR4-2666 МГц и твердотельным накопителем Samsung PM981 512 ГБ NVMe SSD.

Память напрямую припаивается к материнской плате, которая не подлежит замене или обновлению. Но даже версия на 8 Гб будет двухканальной. Однако, к сожалению, частота составляет всего 2666 МГц.

Напомним, ранее сообщалось, что Honor выпустил смартфон со встроенным градусником.