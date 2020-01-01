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Xiaomi выпустила блокнот со сканером отпечатков пальцев

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Хранить свои записи вы сможете в безопасности.
Защищенный блокнот от Xiaomi
Защищенный блокнот от Xiaomi
xiaomiyoupin.com/

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Платформа Xiaomi Youpin недавно выпустила новый защищенный блокнот для записей с датчиком отпечатков пальцев. Lockbook Pro только что начал продаваться на онлайн-платформе по цене 279 юаней (примерно 40 долларов США). Он поставляется в двух разных цветах, серый и темно-зеленый, и сделан с учетом конфиденциальности для своих пользователей.

Этот блокнот заслуживает внимания благодаря функции конфиденциальности / безопасности, благодаря которой он получает сканер отпечатков пальцев сбоку.

Защищенный блокнот от Xiaomi
Защищенный блокнот от Xiaomi
xiaomiyoupin.com/

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Сам блокнот имеет кожаный переплет. Светодиодный индикатор предупредит, что блокнот заблокирован. Этот продукт был разработан с учетом конфиденциальности, поскольку он позволяет пользователям хранить свою важную рукописную информацию, записанную в защищенном виде. Другими словами, вместо хранения заметок в сейфе вы можете носить с собой защищенный блокнот, в котором хранятся ваши важные данные.

Блокнот работает от батареи емкостью 160 мАч. Батарея будет работать до 60 дней, если вы открываете и закрываете ноутбук 10 раз в день, а датчик отпечатка пальца имеет быструю реакцию 0,5 секунды для разблокировки. 

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила свой самый дорогой телевизор.

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Теги: Xiaomi, блокнот
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