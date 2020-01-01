Тренды YouTube: Выпускной (пародия) и Ramil' — Сияй
ВИПУСКНИЙ - ПАРОДІЯ | Raim - Двигаться
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На канале SILIRADA вышла новая видеопародия на трек Двигаться от Raim. Видео вышло 12 июля и набрало почти 300 тысяч просмотров.
Ролик занял третье место в трендах украинского сегмента YouTube.
Ramil' — Сияй
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Молодой рэпер Ramil' ворвался в мир музыки недавно, но уже претендует на звание одного из самых ярких начинающих артистов. Незамысловатые биты и душевные тексты обеспечили трекам Ramil' популярность и узнаваемость: артист сочиняет в хорошем смысле прилипчивую танцевальную музыку и лирические композиции о любви, дружбе и смысле жизни.
Его новый трек Сияй попал на пятое место в трендах видеосервиса.
Напомним, ранее в тренды попали MORGENSHTERN & Элджей и Джиган x Ваня Усович.
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