Новые iPhone 12 получат батареи хуже, чем iPhone 11

Только старшая модель будет иметь аккумулятор мощнее, чем в прошлом году.

В iPhone 12 батарея будет меньше по объему, чем в iPhone 11 ifixit

По словам китайского блогера 数码 疯 报, три новые батареи iPhone прошли сертификацию с емкостью 2227 мАч, 2775 мАч и 3687 мАч соответственно.

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Судя по посту блогера, три новых аккумулятора iPhone - это A2471: 2227 мАч, A2431: 2775 мАч и A2466: 3687 мАч, каждый из которых имеет номинальную емкость аккумулятора. Кроме того, A2466 также использует L-образную батарею, которая является самой большой из трех батарей.

Сообщается, что в этом году Apple выпустит четыре модели iPhone 12, в том числе 5,4-дюймовую (iPhone12), две 6,1-дюймовые (iPhone12 Max, iPhone 12 Pro) и 6,7-дюймовую модель (iPhone12 Pro Max).

Похоже, что этими тремя новыми батареями, вероятно, будут батареи для iPhone 12. В 5,4-дюймовой модели должна использоваться батарея A2471: 2227 мАч, в двух 6,1-дюймовых моделях используется батарея A2431: 2775 мАч, а в 6,7-дюймовой модели используется A2466: 3687 мАч.

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Для сравнения: емкость батареи iPhone 11 составляет 3110 мАч, емкость батареи iPhone 11 Pro - 3190 мАч, а емкость батареи iPhone 11 Pro Max - 3500 мАч. За исключением 6,7-дюймовой модели, оставшиеся три аккумулятора меньше, чем модели серии iPhone 11, что не является хорошей новостью для активных пользователей.

Однако были сообщения о том, что порт зарядки Apple, который остается неизменным на протяжении многих лет, уходит в прошлое. Apple подала заявку на новый адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт и номером модели A2305. А новое зарядное устройство на 20 Вт будет выпущено в массовом производстве в третьем квартале этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Новый iPhone SE оказался хуже китайских смартфонов по зарядке.