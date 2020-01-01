SpaceX отменил запуск ракеты со спутниками Starlink

SpaceX вновь отложил запуск нового спутникового парка Starlink, сославшись на необходимость дополнительных проверок ракеты Falcon 9.

Калифорнийский ракетостроитель планировал запустить 57 спутников Starlink и два глобальных спутника наблюдения Земли BlackSky из Флориды в субботу в рамках миссии Starlink. Но чуть более чем за час до старта SpaceX объявил через Twitter, что отменяет полет. Новая дата и время запуска все еще должны быть подтверждены Восточным полигоном, организацией, которая наблюдает за всеми запусками вдоль Восточного побережья.

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В миссии участвует ветеран Falcon 9 с четырьмя полетами. Этот ракета-носитель, получивший название B1051 от SpaceX, должна была совершить свой пятый полет в космос после запуска двух миссий Starlink в начале этого года, а также первого испытательного полета SpaceX Crew Dragon и трех спутников наблюдения Земли для Канады в 2019 году.

Наряду с набором из 57 спутников Starlink, SpaceX должна была запустить два небольших спутника, наблюдающих за Землей, для BlackSky Global в рамках сделки Ridehare, организованной Spaceflight - брокерской службой, которая помогает маленьким спутникам находить места в космосе.

Сегодняшняя задержка является третьей для этой миссии, поскольку ракета была первоначально должна была стартовать 26 июня. Компания также решила отложить свою первую попытку, чтобы провести дополнительные проверки перед полетом. Вторая задержка 8 июля была вызвана погодой.