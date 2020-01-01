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Что такое гироскопический эффект: Эксперименты

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Гироскопический эффект простыми словами.

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Что такое момент инерции. Что такое гироскопический эффект? Как работает гироскоп? Как оттолкнуться, не имея опоры? И кто управляет самолетом, пока пилот отдыхает? Как работает автопилот в самолете? Что делает гироскоп в гироскутере и как устроен гироскутер изнутри?

Напомним, ранее блогеры показали, что такое инерционные эффекты.

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Теги: видео, эксперименты
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