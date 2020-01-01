Тренды YouTube: MORGENSHTERN & Элджей и Джиган x Ваня Усович

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MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

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Совместный клип MORGENSTERNа и Элджея слит на YouTube и набирает стремительную популярность. За сутки клип набрал более 6 млн просмотров.

Cadillac – хит этого лета от молодых эпатажных рэперов MORGENSTERNа и Элджея. 9 июня 2020 года трек вышел на YouTube, а к июлю уже успел набрать свыше 30 миллионов прослушиваний. Уже на протяжении месяца песня занимает лидирующую позицию в топ-чартах.

Джиган x Ваня Усович | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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Очередной выпуск шоу Что было дальше? появился на YouTube-канале LABELCOM 9 июля. Гостями проекта стали рэпер Джиган и stand-up-комик Ваня Усович.

По правилам шоу, герои рассказывали истории из своей жизни. Комикам проекта предстояло угадать, чем эти истории закончились.

Джиган рассказал историю, которая произошла с ним в Калининграде. По словам рэпера, он ехал из спортзала, когда неожиданно обнаружил себя задержанным спецназом. Ваня Усович поведал историю о девушке, которая предложила ему и его другу разнообразить сексуальную жизнь.

Напомним, днем ранее в тренды попали Милан - Ювентус и Филипп Киркоров и Джиган.

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