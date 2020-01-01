Человек под гигантским шаром с 200 литрами воды: Эксперименты

Наступила жара, потому блогеры решили сделать водяные эксперименты.

Блогеры из TimOn ChaveS решили проверить, сможет ли человек на батуте удержать гигантский шар с водой на себе.

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Для этого они купили новый батут и гигантский шар. Затем шар наполнили водой и проверили, сможет ли человек удержатся на этом шаре. Также одного из испытателей поместили в шар и наполнили его водой.

А еще один шар решили сбросить на человека, который лежит на батуте.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если вылить 50 литров жидкого азота в бассейн.

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