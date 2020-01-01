Для дома, для авто: Huawei выпустит HarmonyOS 2 в сентябре

Новая операционная система для умных вещей выйдет уже скоро.

11 сентября этого года Huawei выпустит версию HarmonyOS 2.0 на конференции разработчиков Huawei, сообщает Chinastarmarket.cn.

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В августе 2019 года компания Huawei выпустила HarmonyOS 1.0, которая с тех пор была протестирована на устройствах с интеллектуальным экраном. В этом году версия 2.0 сможет использоваться в таких продуктах, как ПК, часы и автомобили, говорится в сообщении.

Huawei представила HarmonyOS в августе на конференции разработчиков Huawei 2019, на которой компания представила презентацию HarmonyOS на китайском языке, предоставив смутный обзор без скриншотов и демонстраций.

HarmonyOS пока не нацелена на смартфоны, и ОС впервые дебютировала на "Honor Smart Screen" и телевизорах Huawei, выпущенных в сентябре.

Huawei говорит, что расширение на смартфоны может произойти в течение следующих трех лет, но сейчас они хотят остаться с Android.

Напомним, ранее сообщалось, что в Huawei назвали сроки выхода собственной замены Android.

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