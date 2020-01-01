Видео дня: Милан - Ювентус и Филипп Киркоров и Джиган

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Милан - Ювентус. Обзор матча

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В матче 31-го тура чемпионата Италии Милан добыл домашнюю победу над Ювентусом со счетом 4:2. Первыми забили хозяева - перед самым перерывом отличился Ибрагимович, но гол отменили из-за офсайда у шведа. Зато на старте второго тайма дважды отличился Ювентус благодаря Рабио и Роналду. Но на этом для гостей хорошее закончилось - Милан сумел не просто восстановить паритет, но и забить еще два гола сверху, завершив встречу со счетом 4:2.

#Музыкалити - Филипп Киркоров и Джиган

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Филипп Киркоров и Джиган стали гостями нового выпуска шоу творческого объединения Gazgolder "Музыкалити". Артисты поговорили о своих последних новостях, дали "молчаливое интервью", а также обсудили с Максимом Галкиным свежие треки других музыкантов – Ой Sqwoz Bab, Ты дура, прости Slava Marlow, Остров А-Студио, Всё Сергея Кристовского и Loco Тимати.

Напомним, днем ранее в тренды попали Внутри Лапенко 2 и Эпоха Хардкора.

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