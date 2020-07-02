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Facebook и Instagram будут предупреждать об обязательном ношении маски

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Оповещения появятся в ленте новостей приложений.
Предупреждение об обязательном ношении маски появится в соцсетях
Предупреждение об обязательном ношении маски появится в соцсетях
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Facebook и Instagram теперь будут напоминать пользователям носить маску. Новая функция оповещения компании появится в ее новостных лентах, чтобы убедить людей следовать рекомендациям Центров по контролю за заболеваниями (CDC).

Предупреждение будет отображаться в верхней части новостных лент в Facebook и Instagram вместе со ссылкой, которая приведет пользователей в Информационный центр COVID-19, а также на сайт CDC.

Оповещения уже распространены в США и скоро распространятся на другие страны, сообщает Business Insider.

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Этот шаг следует за ростом случаев COVID-19 в Соединенных Штатах. Недавно страна установила рекорд по наибольшему количеству новых случаев за один день после регистрации 50 000 новых случаев в среду, 7 июля. США имеют самые подтвержденные в мире случаи с 3 097 538 случаев с марта. В настоящее время в стране насчитывается 1 608 023 активных случая, 1 355 524 случаев выздоровления, 133 991 смертельных случаев.

CDC рекомендует, чтобы люди носили тканевые лицевые покрытия в общественных местах, когда вокруг людей вне их домохозяйства, чтобы помочь уменьшить распространение вируса, особенно когда другие меры социального дистанцирования трудно поддерживать.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook выделил $100 миллионов на СМИ, пострадавших от коронавируса.

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Теги: Facebook, Instagram, коронавирус
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