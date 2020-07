Facebook и Instagram будут предупреждать об обязательном ношении маски

Читай также: Facebook каждый день будет показывать хорошие воспоминания

Facebook и Instagram теперь будут напоминать пользователям носить маску. Новая функция оповещения компании появится в ее новостных лентах, чтобы убедить людей следовать рекомендациям Центров по контролю за заболеваниями (CDC).

Предупреждение будет отображаться в верхней части новостных лент в Facebook и Instagram вместе со ссылкой, которая приведет пользователей в Информационный центр COVID-19, а также на сайт CDC.

With the rise in COVID-19 cases in the US, we’re putting an alert at the top of @facebookapp and @instagram to remind everyone to wear face coverings and find more prevention tips from the CDC in our COVID-19 Information Center. #WearAMask pic.twitter.com/lD29oACjoB