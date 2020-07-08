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На что способен детский АК-47: Эксперименты

Комментариев: 1
Так ли безопасна детская игрушка?

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Блогеры из Live Today протестировали детскую игрушку, которая стреляет пластиковыми пульками 6 мм. 

Как показали итоги видео, эта детская игрушка стреляет совсем не по-детски. Она способна поразить цели, начиная от жестяной банки до яиц, мяса и защитных очков, и не только.

Напомним, ранее блогеры проверяли, чем опасна бытовая химия.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.07.2020, 16:53
Оценка:  0
гость
Не АК ,а автомат Хуго Шмайсера.Пора бы знать историю возникновения этого автомата.
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