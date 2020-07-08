На что способен детский АК-47: Эксперименты
Так ли безопасна детская игрушка?
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Блогеры из Live Today протестировали детскую игрушку, которая стреляет пластиковыми пульками 6 мм.
Как показали итоги видео, эта детская игрушка стреляет совсем не по-детски. Она способна поразить цели, начиная от жестяной банки до яиц, мяса и защитных очков, и не только.
Напомним, ранее блогеры проверяли, чем опасна бытовая химия.
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