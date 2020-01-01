Инженер создал танк из газонокосилки и назвал его Covid-19

Такой танк может стричь траву и заборы.

Частный дом с газоном может быть желанием любого, кто застрял в крошечной квартире во время пандемии. Но у этой мечты есть обратная сторона: нужно стричь газоны. Чтобы сделать еженедельную работу более интересной, Джейсон Хиббс из канала Bourbon Moth Woodworking превратил свою косилку в миниатюрный танк, который косит все на своем пути.

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Танк Хиббса не выжил бы ни минуты на поле битвы, ведь его броня из дерева. Но даже с ограниченной видимостью, учитывая, что водитель прячется внутри, вглядываясь в маленькое окно (у башни есть открывающаяся крышка), езда на газонокосилке внезапно становится очень интересной.

Танк не в масштабе, так что Хиббс, вероятно, может рассчитывать на критику от любого, кто играл в World of Tanks или смотрел документальный фильм про Вторую мировую. Но инженер приложил много усилий для создания такого танка - от неплохо выглядящих гусениц до работающего ствола, стреляющего картошкой. Это не очень помогает при скашивании травы, но хороший способ отогнать соседей от вашей лужайки.

Напомним, ранее сообщалось, что милиция расследует похищение виртуального танка.

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