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Робопсы Spot станцевали танец чирлидеров

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На время карантина людей заменили роботы.
Роботы станцевали на пустых трибунах
Роботы станцевали на пустых трибунах
Скриншот видео

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Пандемия коронавируса не обозначает, что можно отказаться от спортивных состязаний. Но карантин делает свое дело, потому в Японии на матче между местными командами Хоукс и Тохоку Ракутен Голден Иглз не было зрителей. Зато были роботы, которые исполнили танец чирлидеров в поддержку команд.

Напарниками для робопсов стали роботы Pepper, которые производит компания SoftBank Robotics. Эта же компания выкупила Boston Dynamics, которая и производит робопсов Spot. Потому такой союз вполне понятен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае начнут выпускать робокотов.

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Теги: робопсы, Spot, Pepper
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