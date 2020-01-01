Видео дня: Внутри Лапенко 2 и Эпоха Хардкора

В тренде - спорт и юмористический сериал.

Hardcore Fighting - Эпоха Хардкора

Читай также: Видео дня: Пародия на Артура Пирожкова и Короче говоря: Я оборотень

Первый выпуск шоу Hardcore Fighting Championship. Сотни бойцов из разных стран приехали на супер-отбор в гран-при лиги. Главный приз - чемпионский пояс и миллион рублей.

Десятки ярчайших боев, травмы и нокауты, конфликты в клетке и вне ее. Слово vs кулаки - согласится ли Анубис на "бой чести" с Добряком? Примет ли Руслан Гусейнов вызов Макса Топора? Обстановка накалена до предела - с чем завязан замес одного из участников отбора сразу после его боя? Конфликт Руслана Гусейнова с Германским - начало новой войны?

Внутри Лапенко 2. Серия 1

Читай также: Видео дня: Xiaomi Redmi Note 7 и Лютые приколы

Интернет-сенсация - Антон Лапенко - вернулся во новом сезоне своего шоу. Смотри первую серию второго сезона "Внутри Лапенко".

За два дня первая серия набрала более 2 млн просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ленинград — Фотосессия и Турчинов ответил Путину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.