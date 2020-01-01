Космический интернет OneWeb вернется после банкротства

Компания получит миллиард от индийского инвестора.

OneWeb, который подал заявку на банкротство по главе 11 в марте, объявил 3 июля, что британское правительство и индийская телекоммуникационная компания Bharti Global предоставят миллиард долларов для рекапитализации компании. Это предложение находится на рассмотрении в суде по делам о банкротстве США на слушании 10 июля.

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OneWeb сказал, что новое финансирование позволит компании "осуществить полное сквозное развертывание системы OneWeb", но не уточнил эти планы. Компания приостановила запуск после размещения на орбите 74 спутников первоначального созвездия из 650 спутников. Тем не менее, в мае компания подала предложение в Федеральную комиссию по связи США, стремясь увеличить свое созвездие на 48 000 спутников.

Перспектива рекапитализированного OneWeb и возобновление запусков сотен или, возможно, десятков тысяч спутников является новой проблемой для астрономов. Эти спутники, по словам астрономов, на ежегодной конференции Европейского астрономического общества, проводимой в режиме онлайн, вызывают особую обеспокоенность из-за их больших высот.

"Большая проблема - спутники на околоземной орбите, намного превышающие 600 километров", - сказал Тони Тайсон, главный научный сотрудник обсерватории Вера Рубин, строящегося в Чили широкопольного телескопа. Чем выше высота спутника, тем дольше он виден после захода солнца и до восхода солнца. "Они освещены всю ночь напролет".

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Спутники OneWeb работают на высоте 1200 километров. Хотя они слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, они все еще достаточно яркие, чтобы представлять проблему для профессиональных астрономов.

"Ясно, что огромное созвездие из 50 000 спутников на большой высоте является самой угрожающей для наблюдательной астрономии", - сказал Оливье Эно, астроном Европейской южной обсерватории, который смоделировал влияние спутниковых созвездий на наземную астрономию.

Некоторые астрономы сказали на конференции, что они будут надеяться, что британское правительство, как один из новых владельцев OneWeb, вмешается в эту тему. "Мы ничего не слышали от правительства США", - сказал Эно во время конференции, всего через несколько часов после того, как OneWeb объявил о сделке.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX разрешили запустить 12 тысяч спутников глобального интернета.

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