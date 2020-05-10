В Windows 10 появился ускоритель видеокарты

Ноутбуки среднего и начального класса с этой функцией становятся быстрее.

Аппаратное ускорение графических процессоров, которое было представлено в обновлении Windows 10 мая 2020 года, недавно получило поддержку драйверов от Nvidia и AMD. Корпорация Intel также подтвердила, что они работают над новыми драйверами на основе WDDM 2.7, чтобы включить новую функцию повышения производительности Windows 10.

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С выпуском WDDM 1.0 Microsoft включила поддержку планировщика графического процессора, части программного обеспечения, которая в основном назначает задачи графическому процессору. Планировщик GPU (видеокарты) всегда полагался на CPU (процессор) как на высокоприоритетный поток для координации и планирования работы различных приложений.

Microsoft значительно расширила планировщик GPU, добавив в него дополнительные функции, но интенсивное использование CPU планировщиком осталось неизменным, и этот подход вводит задержку для видеокарт.

Это незаметно на высокопроизводительных процессорах, поскольку кадры графического процессора не являются самой сложной задачей для вашего процессора.

"Пользовательский ввод воспринимается процессором во время "кадра N + 1", но не обрабатывается графическим процессором до следующего кадра", - отметили в Microsoft.

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Благодаря аппаратному ускорению графического процессора Windows 10 теперь может передавать управление над памятью выделенному процессору на основе видеокарты, что теоретически должно немного освободить процессор и уменьшить задержку ввода.

Аппаратное ускорение GPU может оказаться полезным при играх на процессорах низкого и среднего уровня.

На данный момент пользователи могут не заметить каких-либо существенных улучшений после включения этой функции, так как это еще зависит от производителей видеокарт. Вам будет нужно загрузить последнюю версию драйверов.

Также необходимо включить планирование графического процессора с аппаратным ускорением.

Если вы его включить, вам нужно загрузить и установить обновление для Windows 10 May 2020 (версия 2004 или сборка 19041). Вы можете ввести "Winver" в командной строке, чтобы подтвердить, что у вас установлено обновление от мая 2020 года. Если нет, перейдите в Центр обновления Windows и проверьте наличие обновлений. Вы можете не увидеть обновления на своем ПК, если Microsoft обнаружила несовместимые параметры, драйверы или оборудование.

Далее, загрузите бета-версию драйвера Nvidia GeForce 451.48 или Adrenalin 2020 Edition 20.5.1. Intel планирует обновить свои драйверы WDDM 2.7 с поддержкой аппаратно-ускоренного графического процессора в ближайшем будущем.

Включаем ускорение

После обновления до Windows 10 версии 2004 и совместимых драйверов перейдите в "Система"> "Дисплей"> "Настройки графики" и включите опцию "Планирование графического процессора с аппаратным ускорением" и перезагрузите компьютер.

Напомним, ранее сообщалось, что обновления для Windows 10 будут выходить реже.

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