Велосипед на вечном двигателе: Эксперименты

Как сделать транспорт на солнечной тяге?

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Блогер из Temnaya FAZA решил сделать трицикл с солнечными батареями на крыше. Для этого он использовал редукторное мотор-колесо спереди, а сзади - разваренные жигулевские колеса с сумасшедшим развалом.

Под сидушкой он спрятал аккумуляторы, которые и так позволяли трициклу ездить без проблем. Но его же нужно подзаряжать. Потому было решено добавить панель с солнечными батареями, которые бы подзаряжали аккумулятор. А потом вообще его убрали, чтобы ездить только на энергии Солнца.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если расстрелять машину гвоздями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.