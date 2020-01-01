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Велосипед на вечном двигателе: Эксперименты

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Как сделать транспорт на солнечной тяге?

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Блогер из Temnaya FAZA решил сделать трицикл с солнечными батареями на крыше. Для этого он использовал редукторное мотор-колесо спереди, а сзади - разваренные жигулевские колеса с сумасшедшим развалом. 

Под сидушкой он спрятал аккумуляторы, которые и так позволяли трициклу ездить без проблем. Но его же нужно подзаряжать. Потому было решено добавить панель с солнечными батареями, которые бы подзаряжали аккумулятор. А потом вообще его убрали, чтобы ездить только на энергии Солнца.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если расстрелять машину гвоздями.

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Теги: видео, эксперименты
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