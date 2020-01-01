Видео дня: Ленинград — Фотосессия и Турчинов ответил Путину

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Ленинград — Фотосессия

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Группа Ленинград представила свежий клип на новую песню Фотосессия. На YouTube-канале коллектива видео опубликовали 3 июля и за это время клип набрал более 1,2 млн просмотров.

В провокационном видео речь идет о девушке, внешность которой выходит за рамки современных стандартов красоты. Героине устраивают несколько фотосессий, меняя наряды и локации.

"Когда описаетесь": Турчинов ответил Путину

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины (2014-2019) Александр Турчинов прокомментировал - насколько вероятно очередное масштабное вторжение российских оккупантов на крымско-херсонском направлении. И ответил Путину - когда же "появится" вода для российской оккупационной армии в Крыму. А также - что нужно сделать, чтобы предотвратить вторжение.

Напомним, днем ранее в тренды попали 6IX9INE- YAYA и Динамо – Шахтер: Полный матч.

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