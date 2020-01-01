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Обновление сломало зарядку на телефонах Samsung

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Телефоны перестают заряжаться из-за ошибки в обновлении.
На проблему с зарядкой жалуются, в основном, в Германии
На проблему с зарядкой жалуются, в основном, в Германии
i2hard.ru

По словам некоторых владельцев Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra, их телефоны либо время от времени отказываются заряжаться, либо зарядка продолжает прерываться каждые несколько минут, что требует отсоединения зарядного кабеля и последующего его подключения. Это происходит с официальными и сторонними зарядными устройствами - беспроводная зарядка не затрагивается.

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Перезапуск устройства, очевидно, помогает на некоторое время, прежде чем проблема снова возникнет. Это не похоже на аппаратную ошибку, так как некоторые пользователи говорят, что проблема возникла после обновления программного обеспечения.

Это также не кажется широко распространенным, поскольку за последние несколько месяцев на форумах Samsung было очень мало сообщений с подобными жалобами, и большинство из них из Германии. В компании пока не комментируют жалобы.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung создала аккумулятор, который заряжается за 12 минут.

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