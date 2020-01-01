Официально: EMUI 11 выйдет в третьем квартале 2020 года

Новая операционка от Huawei сделает упор на распределенные технологии.

EMUI - это официальный скин Android для смартфонов Huawei. Он также известен как Magic UI на некоторых устройствах Honor. EMUI 10.1 / Magic UI 3.1, который дебютировал на серии P40, является последней версией. Теперь в интервью глава компании сообщил, что EMUI 11 будет объявлен в третьем квартале 2020 года.

Читай также: Huawei выпустит обновленную версию P30 Pro с Сервисами Google

Недавно Huawei провела мероприятие, посвященное 8-летию EMUI и Huawei Club. В то же время, д-р Ван Ченглу, президент Huawei Consumer Business Software, рассказал о вехах EMUI, а также о периоде выпуска EMUI 11.

Он сказал, что EMUI был впервые выпущен в 2012 году, но он считает EMUI 5.0 важным выпуском в истории разработки EMUI. Второй основной версией был EMUI 8.0, в котором были представлены функции AI и технология GPU Turbo.

Затем появился EMUI 9.0 с компилятором ARK, файловой системой EROFS только для чтения и Link Turbo. Руководитель программного обеспечения считает, что это третий основной выпуск.

Наконец, в интервью он рассказал, что EMUI 11 станет следующим основным выпуском, охватывающим распределенные технологии. Он сказал, что он будет представлен в третьем квартале 2020 года вместе с серией Huawei Mate 40.

Однако стоит отметить, что Mate 40, как сообщается, будет запущен в октябре. Но поскольку заявление поступило от официального лица компании, оно может дебютировать в сентябре, как и каждый год, несмотря на различные сообщения и слухи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Huawei похвастались 50 миллионами устройств на Android 10.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.