Почти как на Linux: Windows 10 сделает загрузку приложений проще

Теперь популярные программы можно загружать прямо из внутреннего репозитория, не опасаясь вирусов.

Microsoft удивила пользователей Windows новым менеджером пакетов. Это инструмент командной строки, который позволяет разработчикам, опытным пользователям и любому пользователю Windows устанавливать свои любимые приложения с помощью простой команды. Если вам когда-нибудь приходилось чистить компьютер с Windows или настраивать новое устройство, вы почувствуете необходимость переустанавливать приложения, находить ссылки для загрузки и снова готовить компьютер.

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Диспетчер пакетов Windows призван решить эту проблему, и относительно просто создать сценарий для установки ваших любимых приложений из командной строки. Магазин Windows должен быть центральным местом для всех приложений Windows, но первоначальная разработка Microsoft Universal Windows Platform (UWP) означала, что традиционные и полезные приложения win32 для настольных компьютеров никогда не были перечислены в магазине. Это изменилось за годы, прошедшие с момента выхода Windows 10, но Магазин по-прежнему ощущается как заброшенный. Большинство опытных пользователей и даже разработчиков игнорируют Windows Store в пользу ручной загрузки приложений из Интернета.

Теперь же Microsoft создал свой собственный диспетчер пакетов Windows (winget), что важно, и инструмент командной строки уже более полезен, чем Windows Store. Вы можете перейти к командной строке, набрать “winget install Steam“, и в вашей системе будет установлена ​​последняя версия приложения Steame от Valve. Это особенно удобно, так как Steam сейчас даже не существует в Магазине Windows. В репозитории уже есть много приложений, таких как Zoom, WinRAR и Logitech Harmony Remote, которые также отсутствуют в Магазине.

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Поскольку диспетчер пакетов Windows работает только в режиме предварительного просмотра и имеет срок действия 24 часа, в нем нет всех приложений, которые вам могут понадобиться. Приложения из Магазина Windows пока недоступны, так как Microsoft поддерживает свой отдельный репозиторий приложений и проверяет их. Однако поддержка приложений для магазина запланирована на будущее обновление.

Однако использование winget требует элемента доверия. “Одна из важнейших проблем, с которой мы столкнулись, заключалась в том, как создать хранилище доверенных приложений“, - объясняет Демитриус Нелон, старший менеджер программ в Microsoft. “Мы автоматически проверяем каждую загрузку. Мы используем SmartScreen, статический анализ, проверку хэша SHA256 и некоторые другие процессы, чтобы уменьшить вероятность проникновения вредоносного ПО в хранилище и на ваш компьютер“.

Пока программа доступна для бета-тестировщиков Windows 10. Но ее также может скачать любой желающий по этой ссылке.

Список программ скриншот

Чтобы начать работу, вы должны зайти в PowerShell и ввести команду winget show. На экран выведутся все приложения, доступные в репозитории.

Для установки нужного приложения нужно ввести winget install и название программы. Например, для установки Steam достаточно ввести winget install Valve.Steam.

Установка Steam скриншот игры

И пойдет процесс скачивания и установки.

Напомним, ране сообщалось, что Microsoft в тайне создает новую Windows.

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