Что такое инерционные эффекты: Эксперименты

Как распределить запасенную механическую энергию?

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На канале Наука 2.0 покажут, как сделать своими руками центробежный подъемный кран, объяснят, что такое центробежный регулятор и зачем патефону тормозной диск.

Чем отличается патефон от граммофона? Как устроен патефон? Какова потенциальная кинетическая энергия у спиннера и что такое гироскопический эффект.

Напомним, ранее блогеры показали 30 экспериментов, которые можно сделать на карантине с детьми.

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