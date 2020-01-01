Илон Маск выпустил шорты в качестве шутки

Таким образом он поиздевался над людьми, которые недооценили акции Tesla.

Tesla выпустила свои собственные короткие шорты, которые появились благодаря шутке Илона Маска. Сейчас они продаются на сайте автопроизводителя.

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На прошлой неделе акции Tesla поднялись до новых рекордных максимумов после того, как Tesla сообщила о поставках лучше, чем ожидалось, во втором квартале.

Маск по этому поводу в Твиттер посмеялся над “шортами“ Tesla и подразнил их потерянными деньгами, когда акции выросли до рекордных 1200 долларов за акцию.

“Шортами“ называют людей, которые продают так называемые “короткие акции“, что в основном означает ставку на снижение цены акции.

Шорты от Илона Маска tesla

Маск тогда пошутил, что “Тесла сделает невероятные короткие шорты из блестящего красного атласа с золотой отделкой“, хотя теперь мы узнали, что он не шутил.

Сегодня Tesla фактически выпустила шорты в своем веб-магазина, где она обычно продает аксессуары для своих автомобилей и одежду Tesla.

Шорты от Илона Маска tesla

Компания написала в описании продукта про шорты:

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“Встречайте лето с короткими шортами Tesla. Беги, как ветер, или развлекайся, как Liberace, с нашей красной отделкой из атласа и золота. Отдохните у бассейна или в помещении круглый год с нашими короткими шортами Tesla, выпущенными ограниченным тиражом, с фирменным логотипом Tesla спереди и надписью S3XY сзади. Наслаждайтесь исключительным комфортом“.

Интернет сошел с ума от этого и сломал веб-сайт магазина Tesla, который начал работать со сбоями после того, как Маск разместил в Твиттере ссылку для своих 36 миллионов подписчиков.

Tesla продает шорты за 69420 долларов. Это отсылка к мему, который расшифровывает как “69“ сексуальная позиция, и “420“ - термин, используемый в североамериканской субкультуре для обозначения курения марихуаны.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск стал композитором и певцом.

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