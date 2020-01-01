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Илон Маск выпустил шорты в качестве шутки

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Таким образом он поиздевался над людьми, которые недооценили акции Tesla.
Шорты от Илона Маска
Шорты от Илона Маска
tesla

Tesla выпустила свои собственные короткие шорты, которые появились благодаря шутке Илона Маска. Сейчас они продаются на сайте автопроизводителя.

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На прошлой неделе акции Tesla поднялись до новых рекордных максимумов после того, как Tesla сообщила о поставках лучше, чем ожидалось, во втором квартале.

Маск по этому поводу в Твиттер посмеялся над “шортами“ Tesla и подразнил их потерянными деньгами, когда акции выросли до рекордных 1200 долларов за акцию.

“Шортами“ называют людей, которые продают так называемые “короткие акции“, что в основном означает ставку на снижение цены акции.

Шорты от Илона Маска
Шорты от Илона Маска
tesla

Маск тогда пошутил, что “Тесла сделает невероятные короткие шорты из блестящего красного атласа с золотой отделкой“, хотя теперь мы узнали, что он не шутил.

Сегодня Tesla фактически выпустила шорты в своем веб-магазина, где она обычно продает аксессуары для своих автомобилей и одежду Tesla.

Шорты от Илона Маска
Шорты от Илона Маска
tesla

Компания написала в описании продукта про шорты:

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“Встречайте лето с короткими шортами Tesla. Беги, как ветер, или развлекайся, как Liberace, с нашей красной отделкой из атласа и золота. Отдохните у бассейна или в помещении круглый год с нашими короткими шортами Tesla, выпущенными ограниченным тиражом, с фирменным логотипом Tesla спереди и надписью S3XY сзади. Наслаждайтесь исключительным комфортом“.

Интернет сошел с ума от этого и сломал веб-сайт магазина Tesla, который начал работать со сбоями после того, как Маск разместил в Твиттере ссылку для своих 36 миллионов подписчиков.

Tesla продает шорты за 69420 долларов. Это отсылка к мему, который расшифровывает как “69“ сексуальная позиция, и “420“ - термин, используемый в североамериканской субкультуре для обозначения курения марихуаны. 

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск стал композитором и певцом.

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Теги: Илон Маск, шорты, Tesla
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