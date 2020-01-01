Новый Google Chrome продлит работу ноутбуков на два часа

В браузер встроили новую экспериментальную функцию.

Google исследует идею ограничения пробуждения таймера JavaScript на фоновых веб-страницах, начиная с Chrome 86, который предоставляет новую экспериментальную функцию в chrome: // flags. Таким образом, Google Chrome будет ограничивать пробуждения по таймеру Javascript на фоновых веб-страницах до 1 пробуждения в минуту, аналогично Safari. Эта функция применима к Google Chrome для Windows, Mac, Linux, Android и Chrome OS.

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После использования DevTools для проверки работы популярных веб-сайтов в фоновом режиме разработчики обнаружили, что пользователи Google Chrome не получают выгоды от чрезмерного использования таймеров Javascript, когда веб-страница открывается в фоновом режиме.

Например, по существу нет необходимости отслеживать некоторые вещи, особенно когда веб-страница является фоновой. Например, проверка, изменилась ли позиция прокрутки, составление отчетов по журналам, анализ взаимодействия с рекламой. Некоторые из несущественных задач JavaScript в фоновом режиме приводят к ненужному расходу батареи, что сейчас пытается решить Google.

Google стремится сократить количество пробуждений таймера Javascript во вкладках в фоновом режиме и значительно продлить срок службы батареи вашего ПК, не нарушая пользовательский опыт. Это не повлияет на веб-сайты или приложения, которые используют WebSockets или длительные опросы для получения сообщений или обновлений, подтвердил Google.

Согласно техническому документу TheWindowsClub, Google недавно экспериментировал с прототипом, который ограничивает время включения таймера Javascript до 1 в минуту. В этом эксперименте Google открыл 36 случайных вкладок в фоновом режиме, в то время как вкладка на переднем плане была пустой. Google выполнил этот эксперимент дважды с регулированием таймера JavaScript и без него до 1 в минуту.

Эксперимент с браузером с включенным видео на YouTube google

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В конце эксперимента Google обнаружил, что регулирование таймеров Javascript продлевает срок службы батареи почти на 2 часа (28 процентов) для пользователя с открытыми 36 фоновыми вкладками.

Точно так же Google провел еще один эксперимент. Но на этот раз вместо пустой вкладки на переднем плане Google проиграл видео на YouTube в полноэкранном режиме. Google также отключил настройки "Энергосбережения". Кроме того, Google также отключил опцию "Автоматически регулировать яркость" в настройках дисплея.

Эксперимент с браузером с включенной пустой вкладкой google

Цель Google состояла в том, чтобы проверить, помогает ли сокращение фоновых операций продлить срок службы батареи, даже если на переднем плане есть активность. Согласно Google, регулирование таймеров Javascript увеличивает время автономной работы почти на 36 минут (13 процентов) для пользователя, у которого до 36 вкладок работает в фоновом режиме, в дополнение к видео YouTube на переднем плане.

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Google говорит, что когда таймер Javascript вызывает пробуждение, все таймеры, готовые к работе с Javascript, могут выполняться, даже если они не вызвали пробуждение. Есть несколько способов, с помощью которых инженеры Google могут реализовать эту функцию, чтобы значительно сократить потребление заряда аккумулятора Chrome.

Если веб-страница находится в фоновом режиме в течение 5 минут, Chrome планирует выровнять таймеры включения JavaScript с тайм-аутом, который меньше или равен 5 минутам или 1-минутным интервалам. Точно так же Chrome планирует выровнять таймеры JavaScript с тайм-аутом, превышающим интервалы от 5 минут до 1 секунды.

Напомним, ранее сообщалось, что браузер Chrome начнет блокировать тяжелую рекламу.

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